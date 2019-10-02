سبب وفاة مئات العمال في مشاريع مونديال قطر

ماجد محمد(صدى):

أوضح تحقيق استقصائي أن قطر تستغل العمال الوافدين وتسخرهم للعمل تحت وطأة درجات حرارة شديدة الارتفاع، الأمر الذي يتسبب بموت المئات منهم جراء الإجهاد الحراري كل عام.

ولفت التحقيق إلى أن العمل في غير ساعات الحظر في الأماكن الخارجية المكشوفة يجعل العمال عرضة لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري بين شهري يونيو وسبتمبر، والتي يقول أطباء القلب إنها تؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات كل عام.

وأشار التحقيق : ” هناك مستويات خطيرة من التعرض لأشعة شمس حارقة ودرجات حرارة شديدة الارتفاع، وأنها تستمر في الأشهر الأكثر برودة ” لا تقتصر على شهري يوليو وأغسطس ” .