« مصطفى أبو تورتة » .. فضيحة لعريس ترك عروسه وحدها ليلة الزفاف

القاهرة(صدى):

روت عروس مصرية، قصة خداع خطيبها لها ليلة الخطبة، وتركها وحدها في قاعة الخطوبة مع أهلها، بعدما سرق الشبكة كاملة و«التورتة»؛ بحُجة أن خاله مريض.

وأوضحت العروس في منشور لها على إحدى «قروبات فيس بوك الخاصة بالفتيات»، أنه كان هناك خلافات بينها وبين خطيبها قبل موعد الخطبة المحدد، وكذلك بين أهلها وأهله بشأن الاتفاق الخاص بالتحضير للزواج؛ لكنها ظنّت أنها خلافات طبيعية.

وأشارت إلى أن العريس كان يخبرها دائمًا بأنه يُحضر لها مفاجأة ليلة الخطبة، وطلب منها الشبكة قبل موعدها؛ حتى يراها أهله وأصدقائه (من العادات المصرية أن يرى أهل العروس وأهل العريس وأصدقائهم الشبكة وشقة الزوجية قبل الزواج).

وفوجئت الفتاة ليلة الخطوبة، بأنه لم يعزم أحد من أقربائه سوى أهله فقط الذين بدأو في الذهاب وترك القاعة واحدًا تلو الآخر، وعندما تسأله يُخبرها أن خاله مريض ويجب أن يذهبوا إليه، مضيفة أنه تركها هي الأخرى في القاعة وأخذ «التورتة» معه والشبكة.

وأفادت الفتاة بأنه أخبرها فيما بعد أن تلك هي المفاجأة التي كان يُحضرها لها، وأنه فعل ذلك ليُعلمها درسًا في عدم الطمع والاكتفاء بالقليل؛ إذ أنه يتهمها بأنها وأهلها بأنهم طلبوا منه الكثير؛ تحضيرًا للزفاف.

وقلبت حكاية العروس، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، إذ قاموا بعمل «كوميكس» وكتابة « إيفيهات» على العريس وأطلقوا عليه وصف «مصطفى أبو تورتة» لأن اسمه الحقيقة مصطفى.