بالفيديو..حليمة بولند تثير جدلا واسعا بعد ظهورها وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا واسعا، بعد ظهورها في أحد الأماكن العامة محاطة بعدد من الرجال.
وبدت بولند وهي تقوم بالتصوير بواسطة هاتفها في ما بدا أنه صالة للأعراس، وظهرت وهي ترتدي العباءة وغطاء الرأس وأن المكان خال إلا من الرجال وسمع صوت بعضهم يقومون بتصويرها وينادونها بصوت مرتفع ويضحكونويرحبون بها بطريقة لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين.
وتهكم محبيها منها، بينما بعضهم الآخر عبر عن استغرابه طريقة الترحيب التي اعتمدها الرجال.
ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الانتقادات بسبب ظهورها في وقت سابق في فيديو مرتدية عباءة ضيقة مكشوفة الكتفين وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات واتهمها بعض المتابعين بأنها تسعى إلى لفت أنظار الرجال كبار السن.
رااايق[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 31 دقيقة
أشعندها مرططة عجوز عبدان****
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واتهمها بعض المتابعين بأنها تسعى إلى لفت أنظار الرجال كبار السن.**!!!
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كلً يبي يلفت اللي بسنه *!!! ههههههههههههههههههه
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العب يااا لعيييييب *!! هع هع ههههههههه