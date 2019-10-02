طبيب نفسي يوضح السر وراء انتشار ظاهرة العنف المتزايد داخل المدارس

علي القحطاني(صدى):

قال طبيب نفسي إن ألعاب البلايستيشن القتالية هي السبب في ظاهرة العنف المتزايد داخل المدارس، خاصة بين المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وأوضح أن الأطفال يقضون ساعات طويلة على أفلام القـتال التي وصفها بالغزو الفكري الذي أثر بشكل مباشر في سلوكيات الأولاد، وأصبحوا يتعاملون بعنف احترافي؛ حيث تعلم هذه الأفلام الطفل كيف يقضي على العدو بالأسلحة المختلفة.

ولفت إلى أن معظم الطلاب يقضون ساعات طويلة يمارسون ألعاب العنف التي تؤثر في شخصيتهم، مطالبا وزارة التعليم بضرورة التنبه لهم، لوجود حالات عنف دون الوفاة لا يعلم بها أحد.