أوراوا يقترب من نهائي دوري أبطال آسيا بعد هزيمة جوانزو 

نواف السالم(صدى):

اقترب نادي اوراوا الياباني من نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على جوانزو الصيني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

وسجل أهداف الفريق الياباني كلاً من: فابريسيو في الدقيقة 19، وتاكاهيرو سكيني 75، وقدم الفريق الياباني مستوى كبير بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق في الدوري، وكانت الميزة الكبيرة التي حققها أوراوا هو بالمحافظة على شباكه نظيفة أمام الفريق الصيني.