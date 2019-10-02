زاعما أنه رأى شيطانا داخله.. رجل يقتل نجله بسكب ماء مغلي في حلقه 

واشنطن(صدى):

قام رجل بقتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات بعدما سكب ماء مغلي في حلقه، زاعما أنه رأى شيطانًا داخله، وأراد تخليصه منه.

وخلال التحقيقات، أقر الرحل بتعذيب ابنه داخل منزلهما بالقرب من مدينة ”توكسون“ بولاية أريزونا الأمريكية، مبررا جريمته بأنه لاحظ تصرفات شيطانية طرأت على ابنه، حيث وضع رأسه تحت ماء الصنبور لأكثر من عشر دقائق، ثم سكب الماء المغلي في حلقه، وذلك اعتقادًا منه أن الماء المغلي يدرأ الأرواح الشريرة.

ولكن توقف الصبي عن التنفس، وعند نقله للمستشفى كان مصابًا بحروق طالت 15% من جسده، ثم أعلنت وفاته بعد وقت قصير.