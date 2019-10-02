تحسين المزاج.. فوائد النوم بدون ملابس

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء على أن النوم بدون ملابس يساهم في التغلب على الشعور بالأرق والحصول على القسط الكافي من النوم دون الاستيقاظ ليلًا، عن طريق تغيير درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يساعد على إفراز المزيد من هرمون الميلاتونين المسئول عن ضبط الساعة البيولوجية.

ويقوم الجسم عند انخفاض درجة حرارة بإفراز الهرمونات المسئولة عن بناء العضلات وتجديد خلايا الجلد والعظام، فضلًا غن تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية، الأمر الذي يساعد على فقدان الوزن على المدى البعيد.

وقال كريس وينتر، مؤلف كتاب the sleep solution، إن النوم بدون ملابس داخلية، يساهم في خفض درجة حرارة الخصيتين، الأمر الذي يحفزها على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية وبجودة عالية.

وأكد المعهد الوطني لصحة الطفل والتمنية البشرة بجامعة ستانفورد من خلال دراسة أجراها عام 2015، موضحًا أن الرجال الذين يعتادون على النوم ليلًا بدون ملابس كانوا يتمتعون بحيوانات منوية ذات جودة عالية.

كما يساعد النوم بدون ملابس في التخفيف من حدة الضغوط النفسية التي يمر بها الإنسان على مدار اليوم، حيث يساهم في تحسين المزاج والتخلص من الشعور بالإرهاق والتعب.