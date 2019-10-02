بالفيديو.. تفحيط في حارة سكنية ينتهي بحادث دهس مروع لشاب على الرصيف

أميرة خالد(صدى):

شهدت حارة سكنية حادثة مروعة لقائد سيارة متهور يصدم شخصًا متوقفًا بجانب الرصيف.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، قيام المتهور بالتفحيط وفقد التوازن بالمركبة حيثُ اتجهت إلى شخص يقف بجوار سيارته بجانب الرصيف ليدهسه ويصطدم بسيارته.

وأثار مقطع الحادث غضب رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المفحط واتخاذ أقصى العقوبات بحقه.

