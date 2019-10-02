تحت شعار «النشاط البدني للآلام المزمنة ».. مركز التأهيل الشامل بأبها يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

محمد السعران(صدى):

نظّم مركز التأهيل الشامل بمدينة أبها ممثلا بالأقسام النسائية صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2 / 1441هـ الموافق 1 /10 / 2019 على مسرح مركز التأهيل الشامل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “النشاط البدني للآلام المزمنة”.

وقد تضمن الحفل محاضرة تعريفية عن العلاج الطبيعي وأهميته وأحدث المعلومات والحقائق العلمية عن موضوع الألم ودور أخصائي العلاج الطبيعي في علاجه والتخفيف عن المرضى وتشخيص الحالات ونقل المريض إلى أعلى مستوى من الحالة النفسية الجيدة التي تسهم بشكل كبير في الشفاء بعد توفيق الله تعالى .

كما تضمن الحفل عرضاً لبعض تجارب وقصص أفراد ومرضى قاموا باللجوء للعلاج الطبيعي وكُتب لهم الشفاء من الله تعالى ، إضافة للحديث عن أهمية الرياضة للوقاية وعلاج هذه الإشكالية الشائعة ، فضلاً عن وجود ركن عملي لوصف وتطبيق التمارين الرياضية وألعاب وتحديات بدنية متنوعة وذلك تحت إشراف أخصائيات وفنيات العلاج الطبيعي بالأقسام النسائية بالمركز .