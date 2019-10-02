وظائف شاغرة لحديثي التخرج في جمعية مودة للتنمية الأسرية بجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية مودة للتنمية الأسرية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر 3 وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بالجمعية في محافظة جدة، بمسمى (أخصائي اجتماعي)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (علم الاجتماع)، ولا يٌشترط وجود خبرة سابقة، مبينة أن الراتب 6,000 ريال، ومكافأة سنوية، ودورات تدريبية.

وأوضحت أن التقديم متاح بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/02/03هـ، من خلال الرابط التالي: هنا