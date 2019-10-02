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  3. صبي يقتل زوجة عمه ويذبح ابنتها ويقذف طفلها من الشرفة بسبب «كلمة»

صبي يقتل زوجة عمه ويذبح ابنتها ويقذف طفلها من الشرفة بسبب «كلمة»

صبي يقتل زوجة عمه ويذبح ابنتها ويقذف طفلها من الشرفة بسبب «كلمة»
القاهرة(صدى):

في جريمة شنيعة متعددة الضحايا ، أقدم صبي على قتل زوجة عمه وطفلها وابنتها دفعةًواحدة بإحدى القرى المصرية ما أثار الرأي العام .

وعُثر على المجني عليهم في بركة من الدماء بعد توجيه 7 طعنات للأم وذبح الطفلة ، فيما قام المجرم بإلقاء الطفل البالغ من العمر 9 أعوام من الشرفة .

وكشفت الشرطة المصرية عن لغز الجريمة بعدما أسفرت جهود التحريات والتحقيقات وتم التوصل للجاني الذي اعترف بجريمته مبرراً ذلك بأنها عايرته أمام العائلة قائلة : ” يا حرامي ” على خلفية اتهامه بالسرقة ، ما أثار رغبته في الإنتقام .

وهزت الجريمة مشاعر المواطنين ، فيما تمكنت الشرطة من الكشف عن هوية الجاني بعد 24 ساعة ومن المقرر إحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5983 ] نشر منذ 6 ساعات

يا لطيف اسجنوة مؤيد عشان يدوق العذاب بس المهم ما يطلع من السجن بس ليدفن او اعدموة

[ عدد التعليقات: 83710 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الكلمه لاتستوجب كل هاالفعل الشنيع والجريمة النكراء ، فيه لك عدة حلول لتبرئ نفسك ، وتبطل كلام وصفتك باالحرامي ..

.. الله يكفينا شر الشيطان ونزغاته .. آمين ,,

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