صبي يقتل زوجة عمه ويذبح ابنتها ويقذف طفلها من الشرفة بسبب «كلمة»

القاهرة(صدى):

في جريمة شنيعة متعددة الضحايا ، أقدم صبي على قتل زوجة عمه وطفلها وابنتها دفعةًواحدة بإحدى القرى المصرية ما أثار الرأي العام .

وعُثر على المجني عليهم في بركة من الدماء بعد توجيه 7 طعنات للأم وذبح الطفلة ، فيما قام المجرم بإلقاء الطفل البالغ من العمر 9 أعوام من الشرفة .

وكشفت الشرطة المصرية عن لغز الجريمة بعدما أسفرت جهود التحريات والتحقيقات وتم التوصل للجاني الذي اعترف بجريمته مبرراً ذلك بأنها عايرته أمام العائلة قائلة : ” يا حرامي ” على خلفية اتهامه بالسرقة ، ما أثار رغبته في الإنتقام .

وهزت الجريمة مشاعر المواطنين ، فيما تمكنت الشرطة من الكشف عن هوية الجاني بعد 24 ساعة ومن المقرر إحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية .