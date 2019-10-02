صبي يقتل زوجة عمه ويذبح ابنتها ويقذف طفلها من الشرفة بسبب «كلمة»
في جريمة شنيعة متعددة الضحايا ، أقدم صبي على قتل زوجة عمه وطفلها وابنتها دفعةًواحدة بإحدى القرى المصرية ما أثار الرأي العام .
وعُثر على المجني عليهم في بركة من الدماء بعد توجيه 7 طعنات للأم وذبح الطفلة ، فيما قام المجرم بإلقاء الطفل البالغ من العمر 9 أعوام من الشرفة .
وكشفت الشرطة المصرية عن لغز الجريمة بعدما أسفرت جهود التحريات والتحقيقات وتم التوصل للجاني الذي اعترف بجريمته مبرراً ذلك بأنها عايرته أمام العائلة قائلة : ” يا حرامي ” على خلفية اتهامه بالسرقة ، ما أثار رغبته في الإنتقام .
وهزت الجريمة مشاعر المواطنين ، فيما تمكنت الشرطة من الكشف عن هوية الجاني بعد 24 ساعة ومن المقرر إحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5983 ] نشر منذ 6 ساعات
يا لطيف اسجنوة مؤيد عشان يدوق العذاب بس المهم ما يطلع من السجن بس ليدفن او اعدموة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 6 ساعات
آمنت بالله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 6 ساعات
القهر وما يفعل الله لا يبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83710 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الكلمه لاتستوجب كل هاالفعل الشنيع والجريمة النكراء ، فيه لك عدة حلول لتبرئ نفسك ، وتبطل كلام وصفتك باالحرامي ..
.. الله يكفينا شر الشيطان ونزغاته .. آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 29 دقيقة
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي