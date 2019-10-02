والدة حلا الترك تلفت الانظار بإطلالتها الجديدة .. ومتابعون يشبهونها بنادين نجم

المنامة(صدى):

لفتت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، الأنظار إليها بظهورها في مقطع فيديو أظهر إجراءها تغييراً جديداً في شكلها.

وظهرت الساير في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس أمام مزين الشعر الذي قام بقص القليل من شعرها وصبغه واضافة بعض الخصلات إليه.

وأدهشت الجميع بإطلالتها الجديدة ولاحظ الكثيرون أنها أصبحت تشبه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، حيث جاء في التعليقات على الفيديو : “تشبه نادين نجيم” و”جميلة. تشبهين نادين نجيم” و”تشبهين نادين” و”بتشبهي نادين نسيب نجيم كتيير”…

ويشار إلى أن منى لفتت الانتباه في وقت سابق إلى حديثها عن النسيان. فقد نشرت عبر الحساب نفسه مقطعاً مصوراً للفنان فضل شاكر.وأرفقته بالتعليق: “النسيان نعمة من الله ولكن فضل شاكر يقول نسيت أنساك. هل فعلاً نحاول أن ننسى أو نتناسى؟ على كل الأحوال بدي أعرف من خلال الكومنت ومن اي بلد”.