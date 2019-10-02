الصحف الأجنبية تسلط الضوء على انتصار الهلال و«مذلة» السد القطري

نواف السالم(صدى):

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على إنتصار الهلال على السد القطري في ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء ، متحدثة عن الآدء المميز لنجوم الزعيم الذي تكلل بـ4 أهداف مقابل هدف واحد .

وعلقت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية على المبارة مؤكدة أن السد القطري منى بخسارة قاسية ومذلة وأنه يجب على ” تشافي ” أن يصحح الكثير من توجيهاته ويعدل مساره إذا كان يأمل في لعب النهائي .

بينما وصفت صحيفة ” ماركا ” ما حدث للسد القطري بالسقوط قائلة : تشافي سقط أمام لوشيسكو مدرب الزعيم بنتيجة 4 -1 .

أما صحيفة ” digisport ” الرومانية فقد كالت المديح لمواطنها لوشيسكو الذي قاد الهلال لتحقيق نصره الكبير ، مؤكدة أن ما حدث بمثابة تحطيم لـ ” تشافي ” مدرب السد القطري .