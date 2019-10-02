الصحف الأجنبية تسلط الضوء على انتصار الهلال و«مذلة» السد القطري
سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على إنتصار الهلال على السد القطري في ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء ، متحدثة عن الآدء المميز لنجوم الزعيم الذي تكلل بـ4 أهداف مقابل هدف واحد .
وعلقت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية على المبارة مؤكدة أن السد القطري منى بخسارة قاسية ومذلة وأنه يجب على ” تشافي ” أن يصحح الكثير من توجيهاته ويعدل مساره إذا كان يأمل في لعب النهائي .
بينما وصفت صحيفة ” ماركا ” ما حدث للسد القطري بالسقوط قائلة : تشافي سقط أمام لوشيسكو مدرب الزعيم بنتيجة 4 -1 .
أما صحيفة ” digisport ” الرومانية فقد كالت المديح لمواطنها لوشيسكو الذي قاد الهلال لتحقيق نصره الكبير ، مؤكدة أن ما حدث بمثابة تحطيم لـ ” تشافي ” مدرب السد القطري .
رااايق[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 17 ساعة
4 مع الرئفه *** حتى الهدف اللي لهم قوميز جابه بالخطأ ( وراح اعتبرة هديه لحفظ ماء وجه تشافي***!!!
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يعني لنا خمسة أهداف **!! هههههههههههههههههههه
المليليح[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 17 ساعة
الصحف العالمية هههههههههه
اجل خلاص الطواقي صار عالمي 🤣🤣🤣🤣
سلطعون[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 11 ساعة
يالشليليح
أكيد الزعيم عالمي يا حفاضة … تحسب فريقك الحالمي الفاشل عالمي يالترشيييييح
يا حسافة على زميرة وشلتها