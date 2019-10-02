الجديعي للمفروشات توفر 6 وظائف للجنسين لحملة الثانوية فما فوق بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الجديعي للمفروشات ، 6 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض .

وقالت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي :

1- بائع (للجنسين – العدد 4 وظائف): واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات – إجادة استخدام الحاسب الآلي – القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق – بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها – إعادة المنتج الى مكانه يعد عرضه على العميل – الراتب (4,500) ريال (شامل جميع البدلات منها المواصلات وبدل السكن) بالإضافة لعمولات في حالة تحقيق الأهداف البيعية.

2- كاشير (للجنسين – وظيفتان): واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية – درجة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة – إجادة استخدام الحاسب الآلي – استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات – الراتب (4,500) ريال (شامل جميع البدلات منها المواصلات وبدل السكن).

وأشارت الشركة أن التقديم مُتاح بدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/02/03هـ ، من خلال الرابط التالي:

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