سكران بلا خمر.. سر الرجل الذي حير أطباء العالم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في حالة غريبة من نوعها ، كشفت صحيفة ” فوكس نيوز ” عن مريض حيًر الأطباء مًصاب بحالة دائمة من السُكر دون أن يتناول أي نوع من الخمور .

وكشف الأطباء عن إصابة الرجل بنوع من بكتيريا الأمعاء تعمل على تحول السكريات والدهون إلى كحوليات مما يسبب حالة السُكر إضافة إلى أضرار شديدة على الكبد ومخاطر للتسمم .

ووفقاً لمجلة طبية فإن الأطباء لم يكتشفوا بعد علاج يقضي على تلك البكتيريا الغريبة كما أنهم لم يعثروا على أي خميرة في معدة المريض .

وتأكد الأطباء من خلال عينة من الأمعاء بوجود بكتيريا معروفة باسم ” الإلتهاب الرئوي كليبسيلا ” والتي تنتج نسبة كبيرة من الكحول بالجسم .