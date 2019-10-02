  • الأربعاء 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. سكران بلا خمر.. سر الرجل الذي حير أطباء العالم

سكران بلا خمر.. سر الرجل الذي حير أطباء العالم

سكران بلا خمر.. سر الرجل الذي حير أطباء العالم
متابعة- أميرة خالد(صدى):

في حالة غريبة من نوعها ، كشفت صحيفة ” فوكس نيوز ” عن مريض حيًر الأطباء مًصاب بحالة دائمة من السُكر دون أن يتناول أي نوع من الخمور .

وكشف الأطباء عن إصابة الرجل بنوع من بكتيريا الأمعاء تعمل على تحول السكريات والدهون إلى كحوليات مما يسبب حالة السُكر إضافة إلى أضرار شديدة على الكبد ومخاطر للتسمم .

ووفقاً لمجلة طبية فإن الأطباء لم يكتشفوا بعد علاج يقضي على تلك البكتيريا الغريبة كما أنهم لم يعثروا على أي خميرة في معدة المريض .

وتأكد الأطباء من خلال عينة من الأمعاء بوجود بكتيريا معروفة باسم ” الإلتهاب الرئوي كليبسيلا ” والتي تنتج نسبة كبيرة من الكحول بالجسم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *