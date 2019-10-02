أمير منطقة الرياض يستقبل عددًا من أصحاب المعالي ورؤساء المحاكم

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها .

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس

عن الخدمات المقدمة .

وأكد سموه على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في كل مايخدم المواطن ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز .