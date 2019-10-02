أسباب الحمل اللاجنيني وأعراضه وكيفية علاجه

أميرة خالد(صدى):

قال استشاريون في النساء والتوليد إن الحمل اللاجنيني يحدث للسيدات عند تخضيب البويضة والتصاقها بجدار الرحم، حيث يتكوَّن الكيس الداخلي للجنين، ويتهيأ الرحم لاستقباله، ولكن البويضة لا تتطور حتى تصبح جنين، وعلى الرغم من ذلك تصبح نتيجة اختبار البول والدم إيجابية، وذلك بسبب ظهور هرمون الحمل.

وقد لا تكون أسباب الحمل اللاجنيني شديدة الدقة، ولكن استطاع الأطباء اكتشاف أبرز الأشياء التي قد تؤدي لحدوث الحمل بدون جنين، وتم تحديدها في التالي: ” خلل في الكروموسومات أثناء عملية تخضيب البويضة وسيرها في مسارها الطبيعي إلى الرحم – قد يكون للعوامل الوراثية دخلًا في التعرض لحالة الحمل اللاجنيني – ضعف الحيوان المنوي “.

ومن أعراض الحمل اللاجنيني : ” انقطاع الدورة الشهرية – انتفاخ في البطن – ألم أسفل الظهر – الشعور بالقيء – الاضطرابات المزاجية – تغير ملحوظ في الشهية ” .

وعن طرق علاج الحمل اللاجيني ، قال الأطباء ، يتم اكتشاف وجود كيس جنيني فارغ على أعتاب الشهر الثالث من الحمل، لتصبح عملية الإجهاض هي الحل الوحيد، حتى لا تتعرض المرأة بحالة تشبه تسمم الحمل.

ويتم الإجهاض عن طريق عملية جراحية بتوسيع عنق الرحم، حتى يتمكن الطبيب من تنظيفه جيدًا من الكيس الجنيني وجميع البقايا العالقة به، أو عن طريق بعض الأدوية التي تساهم في حدوث الإجهاض والتي يتم تناولها لعدة أيام.