الجوازات: تأشيرة الخروج النهائي لا يتطلب طباعتها

عادل الحربي(صدى):

تواصل المديرية العامة للجوازات، دورها في تثقيف المواطنين والمقيمين وتعريفهم بحقوقهم، من خلال الرد على استفساراتهم وأسئلتهم.

وتفاعلت الجوازات مع سؤال أحد الأشخاص، حول الخروج النهائي للعاملين وهل يستلزم ورقة مطبوعة أم لا؟، مؤكدة أن التأشيرة إلكترونية ولا يتطلب طباعتها.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا «هل يستلزم الخروج النهائي للعاملين ورقة مطبوعة أم يكتفى به عن طريق أبشر بمعني هل المطار يطلب الخروج النهائي ورقيًا؟؟؟».