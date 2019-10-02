«صحة الرياض» تنفذ دورة آلية تطبيق مكافحة العدوى في القطاع الصحي الخاص

سعيد العجل(صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الالتزام دورة تدريبية لمنسوبيها بعنوان” الطرق المتبعة في آلية تطبيق مكافحة العدوى في القطاعات الصحية الخاصة وذلك خلال الفترة من 2 – 4/2/1441هـ، الموافق 1 -3/10/2019م بفندق بريرا بالرياض

و أوضح نائب مدير إدارة الإلتزام الأخصائي أول/ خالد بن صالح الوسيدي أن الدورة تأتي في إطار البرنامج التدريبي للطرق الأساسية المتبعة في تطبيق مكافحة العدوى بالقطاع الصحي الخاص، وضمن خطتها للتدريب والتعليم المستمر .

واضاف الوسيدي أن الدورة تستهدف منسوبي المؤسسات الصحية الخاصة وتهدف إلى إكساب المشاركين من العاملين في إدارة الالتزام المهارات اللازمة لتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وكذلك الاحتياطات المبنية على طرق انتقال المرض، مع الالتزام بالدليل المعتمد لسياسات وإجراءات احتياطات العزل بالمنشآت الصحية وكافة السياسات الخاصة بالأقسام الطبية.

وأكد حرص إدارة الإلتزام على رفع كفاءة الكوادر التي تعمل تحت إشرافها بالقطاعين الحكومي والخاص لمنع حدوث العدوى او انتقالها بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والزوار

الجدير بالذكر ان هذه الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (20) ساعة تدريبية.