“مبادرة تحفيز تقنية البناء”: تركيزنا الآن على المقاولين ومزودي التقنية

محمد السعران(صدى):

تعمل مبادرة تحفيز تقنية البناء، على توفير حلول وقنوات تواصل تعزز بين منظومة العرض والطلب لتلبية احتياجات المستفيدين.

وبحسب رد نشر على حسابها في تويتر على سؤال لمواطن: عندي قطعة أرض وأرغب في بناءها بتقنية البناء؟ كيف اختار التقنية المناسبة؟ ولمن أتجه؟

ورد حساب مبادرة تحفيز تقنية البناء على النحو التالي: ” نعمل في الوقت الحالي على توفير حلول وقنوات تواصل تعزز بين منظومة العرض والطلب لتلبية احتياجاتكم. فتركيزنا الآن على المقاولين ومزودي التقنية وغيرهم من منظومة العرض، ولاحقًا سيتم توفرها للأفراد”.

وتعد “مبادرة تحفيز تقنية البناء” أحد مبادرات تحفيز القطاع الخاص ويعمل على تنفيذها برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.