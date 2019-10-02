إدارة النصر تتقدم باقتراح عاجل لـ«فيتوريا»

طلال الغامدي(صدى):

قدمت إدارة نادي النصر برئاسة صفوا السويكت، اقتراحًا إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، بتنظيم معسكر خارجي.

وأكدت مصادر، أن اقتراح الإدارة تضمن تنظيم معسكر خارجي في مدينة جبل علي الإماراتية خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وشددت الإدارة على ضرورة إقامة مباراة ودية أمام أحد الفرق في المعسكر الخارجي بالإمارات، وذلك بعد طلب فيتوريا بتنظيم مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي؛ للحفاظ على لياقة اللاعبين.

ولا يرتبط النصر بأي مباراة حتى يوم 19 أكتوبر الجاري، إذ تم تأجيل مباراته أمام الفيصلي والمقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.