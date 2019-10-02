«الأمن العام» يحذر من المواقع المروجة للاستثمار في العملات

نايف السالم(صدى):

حذر ” الأمن العام ” اليوم الأربعاء من بعض المواقع الإلكترونية التي تروج للإستثمار في العملات مؤكداً عدم مصداقيتها وأنها تعرض المتعاملين للنصب والخسارة .

وقال”الأمن العام ” في بيان له : تدّعي بعض المواقع الإلكترونية المروّجة للاستثمار في العملات، أنها مرخصة من جهات حكومية، تأكّد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بادعاءات هذه المواقع

وتواصل الجهات الرسمية توعية المواطنين والمقيمين بالشركات الوهمية والمواقع الغير مرخصة والتي تسعى لجني الأرباح على حساب الأموال الخاصة .