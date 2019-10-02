الكشف عن الجهات المعنية بضبط وتحرير مخالفات الذوق العام 

حمود العنزي(صدى):

ينوي مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للفصل السريع والفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن البت في التظلم سيكون خلال جلسة إلى جلستين متى ما كانت الدعوى قابلة للفصل بحضور الأطراف، كما دعت وزارة الداخلية جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية وشركات الحراسات الأمنية المرخصة لضبط وتحرير بياناتها وتوثيقها رقميا على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ومعلومات واسم من ضبط المخالفة ورقم الهوية والتوقيع.