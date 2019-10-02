الكشف عن الجهات المعنية بضبط وتحرير مخالفات الذوق العام
ينوي مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للفصل السريع والفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن البت في التظلم سيكون خلال جلسة إلى جلستين متى ما كانت الدعوى قابلة للفصل بحضور الأطراف، كما دعت وزارة الداخلية جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية وشركات الحراسات الأمنية المرخصة لضبط وتحرير بياناتها وتوثيقها رقميا على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ومعلومات واسم من ضبط المخالفة ورقم الهوية والتوقيع.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 21 دقيقة
مال الحثاله الا الزباله ؛
ياليت يحطونهم في محل نفايات البلديه كم من اسبوع
وبعدها يسألون كيف وجدتم حالكم في هذا المكان هل انتم مرتاحين له ؟؟
بالتاكيد الجواب ،، لا ،، ثم يقال لهم إذاً ترى وضعكم بالمجتمع زباله، افيقوا لانفسكم
وارتقوا في ثقافتكم وحافظوا على عادتكم وتقاليدكم ولا تكونوا تبعيين لاهل الانحلال.