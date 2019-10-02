«واتساب» يستعد لطرح ميزة جديدة متعلقة بالتدمير الذاتي للرسائل

وكالات(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن تطبيق “ واتساب ” ، يستعد لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدم ضبط رسائله على خاصية التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة ، استلهمها بطريقة أو بأخرى من أفلام جيمس بوند القديمة، وهي حرق الرسالة أو تدميرها ذاتيا، بعد أن يقرأها أو يسمعها، خشية وقوعها بيد الأعداء، وكان هذه أفضل طريقة لإرسال واستلام المعلومات الحساسة.

وكانت ميزة “ الرسائل المخفية ” ظهرت لأول مرة في الإصدار رقم 2.19.275 من تطبيق أندرويد، لكن موقع “ واتساب بيتا إنفو ” ، المعني بأخبار الواتساب، الذي كانت قد اكتشف الميزة أول مرة لاحظ أنها قد لا تصبح متاحة لكل المستخدمين في الإصدار التجريبي حتى الآن.

إن خاصية أو ميزة اختفاء الرسائل قد تكون مفيدة لأي شخص يريد أن يرسل رسائل حساسة تحتوي على معلومات خاصة أو سرية ولا يريد أن تبقى متاحة للأبد، وفقا لما ذكره موقع “ ذي فيرج ” المعني بأخبار التقنية.

في الوقت الحالي، يبدو أن تطبيق “ واتساب ” لهذه الميزة أصبح أساسيا أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أن موقع “ واتساب بيتا إنفو” يشير إلى أنه في مرحلة التطوير حاليا ومن المحتمل أن يكون عرضة للتغيير.

لكن في شكله الحالي، يتيح لك “ واتساب ” تعيين الرسائل لحذفها إما بعد 5 ثوان أو بعد ساعة، ويبدو أن الميزة متوافرة فقط في محادثات المجموعة، حيث يجب الالتزام بحذف كل رسالة يتم إرسالها بعد فترة زمنية محددة.