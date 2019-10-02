جماهير الأهلي تهاجم إدارة الفريق بعد تجديد عقد مصطفى بصاص

طلال الغامدي(صدى):

أثار مجلس إدارة النادي الأهلي، موجة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد تجديد عقد لاعب الفريق مصطفى بصاص، نظرًا لعدم للطريقة التي تم التجديد بها دون الإعلان عنه أو الكشف عن مدته خوفًا من رد فعل الجماهير.

وانتقدت الجماهير تلك الخطوة الغير مجدية، معتبرين أن تجديد عقد اللاعب يعتبر تبديد لموارد النادي المادية، خاصة في ظل الاعتراضات والانتقادات المتكررة، مما يؤثر على العناصر الشابة الأخرى التي لن تحصل على فرصة للمشاركة في المباريات.

وأكدت الجماهير أنه كان من الضروري ترك قرار التجديد من عدمه للمدرب الجديد للفريق، أو التشاور مع صالح المحمدي الذي يتولى مهمة تدريب الفريق مؤقتًا، وعدم تدخل مجلس الإدارة في مثل تلك الأمور.

يذكر أن اللاعب ينتهي عقده بعد شهرين، وابتعد عن المشاركة في المباريات طوال الموسمين الماضيين، فضلاً عن المشاركة في التدريبات بشكل منفرد، والإعارة التي خاضها مع نادي أحد الموسم الماضي ولم ينجح معهم.