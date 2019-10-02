«الشورى» يطالب «التقاعد» بتوفير تأمين طبي بإشتراكات مخفضة
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير تأمين طبي للمتقاعدين والمتقاعدات مخفض الإشتراك .
كما طالب ” الشورى ” ” التقاعد ” بإتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة زيادة عجز ميزانيتها قبل وصوله إلى 75 مليار ريال بحلول 2023 م .
وأوصت لجنة الإدار والموارد البشرية بتعزيز دخل ” التقاعد ” سنوياً من جميع الأصول العقارية لتغطية الفجوة بين الإيرادات الممثلة في الإشتراكات والإستثمارات والإنفاق على مستحقات المستفيدين والمتقاعدين .
كما طالب ” الشورى ” بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر والتوعية بها للحد من تأثيره على المؤسسة ، ومن المقرر التصويت على تلك التوصيات خلال الأسابيع المقبلة .
متقاعد قديم[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشورى» يطالب «التقاعد» بتوفير تأمين طبي بإشتراكات مخفضة فعلا نحن بحاجة ماسة جدا لهذا الامر عاجلا وتذاكر طيران وفنادق وشقق مفروشة بتخفيضات كبيرة للمتقاعدين والمتقاعدات ايضا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7486 ] نشر منذ 18 دقيقة
جرت العادة أن تكون قرارات مجلس الشورى،عكس مايطلب ويريد المواطن!! وفي هذه الخبر ممكن أن نقول ((عا اااااااااااشوا))،،
بادرة ممتازة ويشكرعليها،مجلس الشورى،،
نرجوا أن لا يكون هذا الخبرمن أخبار ياسارية خبريني،،،عن ماجرى خبريني…