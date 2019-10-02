«الشورى» يطالب «التقاعد» بتوفير تأمين طبي بإشتراكات مخفضة

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير تأمين طبي للمتقاعدين والمتقاعدات مخفض الإشتراك .

كما طالب ” الشورى ” ” التقاعد ” بإتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة زيادة عجز ميزانيتها قبل وصوله إلى 75 مليار ريال بحلول 2023 م .

وأوصت لجنة الإدار والموارد البشرية بتعزيز دخل ” التقاعد ” سنوياً من جميع الأصول العقارية لتغطية الفجوة بين الإيرادات الممثلة في الإشتراكات والإستثمارات والإنفاق على مستحقات المستفيدين والمتقاعدين .

كما طالب ” الشورى ” بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر والتوعية بها للحد من تأثيره على المؤسسة ، ومن المقرر التصويت على تلك التوصيات خلال الأسابيع المقبلة .