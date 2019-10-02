بالفيديو.. «فولكس فاغن» تكشف عن مواصفات خيالية لسيارتها Jetta الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت ” فولكس فاغن ” عن النموذج الجديد من سيارات Jetta التي تصنف من بين أشهر السيارات العائلية في الأسواق، وجاءت Jetta بهيكل أكبر وأكثر عصرية، مزين بواجهة أمامية عريضة مطلية بالكروم، وجنح هوائي صغير من الخلف، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.

وتميزت السيارة بقمرة واسعة فيها مقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، واحدة قبالة السائق مباشرة وأخرى في المنتصف يمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات أو التحكم بأنظمة المولتيميديا، كما لاحظ أن Jetta بكاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج، وحساسات لقياس المسافات، وحساسات للمطر والضوء.

وطرحت هذه السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، وعدة أنواع من المحركات: محركات بسعة 1.4 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات 2.0 TSI بعزم 150 حصانا، ومحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 125 حصانا.