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الاتحاد الانجليزي يتهم برناردو سيلفا بسوء السلوك

الاتحاد الانجليزي يتهم برناردو سيلفا بسوء السلوك
ماجد الأشرم(صدى):

أصدر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ، بيان رسمي اليوم الأربعاء ، اتهم فيه برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي ، بسوء السلوك على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشيكولاتة في إسبانيا والبرتغال.

وقال الاتحاد في البيان ، ” اتُهم بيرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب خرقه قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بمشاركة المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي “ .

وأضاف: ” نشاط لاعب مانشستر سيتي ينتهك إحدى قواعد اتحاد كرة القدم لأنه كان مهينًا و / أو غير لائق و / أو جعل اللعبة في شكل سيئ “ ، مٌشدداً ، ” أمام لاعب مانشستر سيتي حتى 9 أكتوبر الجاري لتقديم دفاعه “ .

وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدة لكونها عنصرية، وكتب سيلفا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معبرًا عن أسفه.


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