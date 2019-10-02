للمرة الثانية: تأجيل طرح فيلم الفلوس لتامر حسني في اللحظات الأخيرة

القاهرة(صدى):

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الفلوس ” للفنان تامر حسني ، عن تأجيل موعد عرض الفيلم قبل 24 ساعة فقط من الموعد المعلن سابقاً ، وتم تحديد موعد جديد وهو موسم إجازة منتصف العام الدراسي، علما أن الفيلم كان من المقرر عرضه بموسم أفلام عيد الضحى وتم تأجيله في اللحظات الأخيرة أيضاً .

صناع الفيلم أعلنوا في بيان رسمي عزمهم الإعلان عن موعد جديد لطرح “الفلوس” في دور العرض السينمائي داخل مصر وبعض الدول العربية مطلع نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أنه سيكون في موسم منتصف العام الدراسي، لكن لم يتم الاستقرار على اليوم بدقة.

قرار التأجيل تم اتخاذه بصورة مفاجئة خاصة وأن الشركة المنتجة قامت بالفعل بطرح بوسترات دعائية للفيلم في شوارع وميادين القاهرة، وأكدت أن الفيلم سيفتح موسما جديدا أمام السينما المصرية وهو موسم أكتوبر لملء الفراغ ما بين موسم أفلام عيد الأضحي وموسم أفلام بداية العام وعطلة منتصف العام الدراسي.

يذكر أن الفيلم حمل سابقا عدة أسماء منها “كل سنة وأنت طيب”، و”عملة صعبة”، و”الجوكر”، و”العنكبوت”، ولكن تم الاستقرار على طرحه باسم “الفلوس” وهو من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، ونانسي صلاح واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج اللبناني سعيد الماروق.