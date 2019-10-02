«النيابة العامة» تأمر بسرعة القبض على الأب معنف طفله

نايف السالم(صدى):

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالقبض على معنف طفل وحرق بعض أجزاء جسده، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بالضبط والإحضار؛ استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، موجهة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من النظام.

كما طالبت بالتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، محذره من تعنيف الأطفال وإيذائهم، متوعدة بكل من يرتكب مثل هذه الأفعال ضد الأطفال بالجزاء الرادع.

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