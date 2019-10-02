مفاجأة.. المدرب الدولي «مورينيو» يعرض خدماته للتدريب بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

في مفاجأة غير مسبوقة لجماهير المملكة ، كشف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وتشلسي السابق عن ترحيبه بقيادة المنتخب السعودي، أو الإشراف على أي فريق في الدوري.

وقال مورينيو خلال المحاضرة التي ألقاها بمعهد إعداد القادة بالمملكة أمس الثلاثاء : سأعود إلى بلادي بعد وجودي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب .

وأضاف وفقاً لصحيفة محلية : لم تأتني عروض سابقاً من أندية سعودية، ومن ناحية الفكرة لا يوجد لدي أي مانع، لكنني تلقيت في وقت سابق عرضاً من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء بأوروبا، وتدريب أحد الأندية الكبيرة، والأمور المالية ليست كل شيء .

ويبدو أنه سيتم الإعلان قريباً عن فوز فريق بالدوري إن لم يكن ” الأخضر ” بقيادة المدرب الذي توج مرتين كأفضل مدير فني في دوري أبطال أوروبا ، مع إنتر يلان وبورتو .