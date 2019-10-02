تعليق غير متوقع من نجل غادة عادل على إطلالتها في الجونة.. والفنانة ترد 

القاهرة(صدى):

عرض عبدالله مجدي الهواري إبن الفنانة المصرية ​غادة عادل​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة لها، تضمنت صورة قديمة بينما كانت ترتدي فستاناً بأكمام طويلة، وصورة أخرى حديثة من إطلالتها مؤخراً في مهرجان الجونة السينمائي التي إتسمت بالجرأة.

وعقب عبدالله على الصورة، قائلا: ” إيه الي حصل يا ماما مع إيموجي يضحك ” ، فردت غادة عادل عليه بوجوه ضاحكة أيضًا وكتبت: ” ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء صغيرين”، فعقب عبدالله، قائلا: ” الزمن غدار يا ماما ” .

ولاقت الصورة انتشارا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل جمهور الفنانة مع الصورة بشكل كبير، أرجح البعض منهم أنه يقصد إنتقاد إطلالة والدته بطريقة غير مباشرة.