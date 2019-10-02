بالفيديو.. انهيار سقف كلية التصاميم بعد تسرب أمطار مكة

نايف السالم(صدى):

تسربت مياه الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة مساء أمس الثلاثاء، إلى داخل مبنى كلية التصاميم بفرع جامعة أم القرى.

وتسبب تسرب المياه في تدمير القاعات الدراسية والممرات وساحة الكلية، كما تساقطت مجموعة من سقوف القاعات، وسط خوف وفزع الطالبات.

ونشرت بعض الفتيات المقيدات في الكلية، عدة مقاطع فيديو من المياه المتسربة داخل القاعات والممرات الرئيسية، معبرين عن خوفهن من تعرضهن لصعق كهربائي أثناء تساقط الأمطار.

وشهدت منطقة مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة ما تسبب في تعليق الدراسة في عدد من مدارسها، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على مدار اليوم أيضًا.

اقرأ أيضًا:

تعليق الدراسة في عدد من مدارس مكة