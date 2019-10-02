بالفيديو.. انقلاب سيارة إثر مراوغة بين مركبتين على أحد الطرق في جازان 

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو حادث سيارة مروع على أحد الطرق بجازان، حيث بدت مراوغة بين سيارتين على طريق بمحافظة الداير.

ورصد المقطع المتداول لحظة انقلاب سيارة أحدهما ،ووثق الحادثة سائق كان يسير خلفهما، حيث نجا الشاب من الحادث.

وأثار المقطع المتداول غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي في المملكة، مما جعلهم يطالبوا الأجهزة المعنية بمحاسبة السائقين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بسبب تهورهم.