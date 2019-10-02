انتحار مواطن بالطائف..«شنق نفسه في بايكة السيارة»
شهدت محافظة الطائف صباح اليوم الأربعاء حادث مؤسف لإنتحار رجل أربعيني ورب أسرة إثر خلاف عائلي بطريقة شنيعة .
وتفصيلاً ، فقد شنق الرجل نفسه في بايكة سيارته بفناء منزله ، فيما ظلت الأسرة تبحث عنه دون أن يخطر ببالها ما فعله .
وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغ من نجلة الضحية بلاغ يفيد بإختفائه ، لتتمكن الدوريات الأمنية من العثور على جثته داخل موقف السيارة ، وتبين أن خلاف وقع مع زوجته قبيل الحادث .
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7485 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
الله يرحمه ويغفرله،
ويعظم أجر أهله ويجبر مصيبتهم ويحسن عزائهم…