  • الأربعاء 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. انتحار مواطن بالطائف..«شنق نفسه في بايكة السيارة»
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 3٬017
  • 1
  • حوادث

انتحار مواطن بالطائف..«شنق نفسه في بايكة السيارة»

انتحار مواطن بالطائف..«شنق نفسه في بايكة السيارة»
الطائف(صدى):

شهدت محافظة الطائف صباح اليوم الأربعاء حادث مؤسف لإنتحار رجل أربعيني ورب أسرة إثر خلاف عائلي بطريقة شنيعة .

وتفصيلاً ، فقد شنق الرجل نفسه في بايكة سيارته بفناء منزله ، فيما ظلت الأسرة تبحث عنه دون أن يخطر ببالها ما فعله .

وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغ من نجلة الضحية بلاغ يفيد بإختفائه ، لتتمكن الدوريات الأمنية من العثور على جثته داخل موقف السيارة ، وتبين أن خلاف وقع مع زوجته قبيل الحادث .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7485 ] نشر منذ 43 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
الله يرحمه ويغفرله،
ويعظم أجر أهله ويجبر مصيبتهم ويحسن عزائهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *