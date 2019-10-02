«المدلج» يعلق على تأجيل مباراة الفيصلي والنصر 

نواف السالم(صدى):

قال فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي إن قرار تأجيل مباراة فريقه مع النصر ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يضر بفريقه، مضيفا: ” يجب إيجاد خطة بديلة عن قرار التأجيل، لأن ذلك يعني خوض الفيصلي 3 مباريات خارج أرضه وهذا مخالف للنظام ” .

ولفت المدلج خلال مكالمة هاتفية مع برنامج ” في المرمى ” : تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل.

وتابع: لم يؤخذ برأينا قبل اتخاذ القرار، وتلقيت اتصالاً من أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات الذي قال لي بأن اللجنة لم تستطع إيجاد ملعب بديل، ونحن بدورنا رفضنا ذلك لأن التأجيل لا ينفع فريقنا، فهناك بدائل عن قرار التأجيل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال.