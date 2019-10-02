«المدلج» يعلق على تأجيل مباراة الفيصلي والنصر
قال فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي إن قرار تأجيل مباراة فريقه مع النصر ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يضر بفريقه، مضيفا: ” يجب إيجاد خطة بديلة عن قرار التأجيل، لأن ذلك يعني خوض الفيصلي 3 مباريات خارج أرضه وهذا مخالف للنظام ” .
ولفت المدلج خلال مكالمة هاتفية مع برنامج ” في المرمى ” : تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل.
وتابع: لم يؤخذ برأينا قبل اتخاذ القرار، وتلقيت اتصالاً من أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات الذي قال لي بأن اللجنة لم تستطع إيجاد ملعب بديل، ونحن بدورنا رفضنا ذلك لأن التأجيل لا ينفع فريقنا، فهناك بدائل عن قرار التأجيل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال.
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 4 دقائق
النصر يهرب من الهزيمة .. هذا هي الحقيقة هيئة الرياضة ورئيسها فرض عليهم التأجيل من تدخلات شرفية بالنادي ، وهذه الحقيقة أنشكفت للجميع وللإعلام لما يحدث من تغيير في القرارات كما حدث العام الماضي . عندما تم إلغاء العقوبة على النصر وخصم 6 نقاط وهبوطه الى الدرجة الأولى بعد خطاب التزوير في شكواهم ضد الوحدة !! وتم تحميلها للزنان وعليها بات واضح للجميع مايجري !! لا تنسى لجنة عمر المهنا وحكامه عندما فرض عليه عدم معاقبة لاعبين نادي النصر وأنشكف الأمر وتحدث أحد احطام المعروفين عن هذه التدخلات !!!