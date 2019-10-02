نجم ريال مدريد: كواليس الإستراحة بين الشوطين دفعتنا للثأر من كلوب بروج

طلال الغامدي(صدى):

علق نجم ريال مدريد اللاعب فينسيوس جونيور على تعادل فريقه الإيجابي ” 2-2 ” أمام كلوب بروج البلجيكي بعد التأخر بهدفين في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا .

واعترف “جونيور ” بضعف الفريق في الشوط الأول ، مؤكداً أن كواليس إستراحة بين الشوطين دفعتهم للثأر .

وقال : لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول، ولم يكن لدينا أي تأثير، ولكن رد فعلنا الإيجابي في استراحة بين الشوطين، جعلنا نركز أكثر في المباراة .

وأضاف : هناك العديد من المباريات القادمة، وأثق في قدرتنا على الفوز في جميع الجولات الأوروبية .

كما أعرب عن تفاؤله بآداء الفريق بالدوري الإسباني مؤكداً أنه يسير في الطريق الصحيح .