صندوق الاستثمار الروسي: سنفتح مشروعات جديدة لأرامكو السعودية وسابك

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف:”سنفتح مشروعات جديدة في روسيا لأرامكو السعودية وسابك ” .

وكان ديميترييف قال إن ​روسيا​ ستوسع تعاونها مع ​المملكة​ وستعلن عن استثمارات جديدة مع ​الرياض​ خلال زيارة الرئيس الروسي المزمعة للمملكة ” ، موضحا أن “الصندوق سيلعب دورا أساسيا خلال الزيارة، لأن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين تعد جانبا مهما للغاية ” .

وتابع أن “التغييرات في إدارة قطاع ​النفط​ السعودي مع استعداد شركة “​أرامكو​” السعودية لطرح عام أولي، لن يكون لها تأثير على العلاقات مع روسيا”.