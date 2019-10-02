صندوق الاستثمار الروسي: سنفتح مشروعات جديدة لأرامكو السعودية وسابك
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف:”سنفتح مشروعات جديدة في روسيا لأرامكو السعودية وسابك ” .
وكان ديميترييف قال إن روسيا ستوسع تعاونها مع المملكة وستعلن عن استثمارات جديدة مع الرياض خلال زيارة الرئيس الروسي المزمعة للمملكة ” ، موضحا أن “الصندوق سيلعب دورا أساسيا خلال الزيارة، لأن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين تعد جانبا مهما للغاية ” .
وتابع أن “التغييرات في إدارة قطاع النفط السعودي مع استعداد شركة “أرامكو” السعودية لطرح عام أولي، لن يكون لها تأثير على العلاقات مع روسيا”.
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