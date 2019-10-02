«السويلم» يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة ال 14

محمد السعران(صدى):

رفع المهندس محمد بن عبدالله السويلم وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للشؤون المالية والإدارية أسمى ايات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ايده الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشر.

وأعرب السويلم عن اعتزاز ه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيد من البذل والعطاء والتفاني لما يخدم الوطن ويدعم مسيرة النهضة التنموية الطموحة التي تشهدها البلاد، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الخدمي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة بما يتواكب مع رؤيه المملكه ٢٠٣٠.

وعبر المهندس السويلم عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس . على هذه الثقة، سائلاً الله العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن .