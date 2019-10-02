«بومبيو» يكشف كذب إيران وينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قرب داعش بسوريا

واشنطن(صدى):

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن كذب الحكومة الإيرانية بشأن ناقلة النفط “دريان داريا 1″ والتي قالت عنها أنها لن تصل إلى داعش بسوريا .

ونشر ” بومبيو ” صورة للسفينة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط بالفعل قريبة من السواحل السورية .

وعلق ” بومبيو ” على الصورة : هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟

وكانت بريطانيا قد أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية بعد تدخل حكومة جبل طارق ، إثر مخاوف من توصيلها للنفط لتنظيم داعش بسوريا وسط تحذيرات الولايات المتحدة .

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