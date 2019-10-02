«بومبيو» يكشف كذب إيران وينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قرب داعش بسوريا
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن كذب الحكومة الإيرانية بشأن ناقلة النفط “دريان داريا 1″ والتي قالت عنها أنها لن تصل إلى داعش بسوريا .
ونشر ” بومبيو ” صورة للسفينة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط بالفعل قريبة من السواحل السورية .
وعلق ” بومبيو ” على الصورة : هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟
وكانت بريطانيا قد أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية بعد تدخل حكومة جبل طارق ، إثر مخاوف من توصيلها للنفط لتنظيم داعش بسوريا وسط تحذيرات الولايات المتحدة .
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 29 دقيقة
بلا خراط فاضي. امريكا تعتبر دولة عظمى ولها قوتها يوم انهم متأكدين انها بتروح لداعش الارهابية ليش يفرجون عنها. اول مرة اشوف تعامل بهالطريقة مع حالة واضح فيها الارهاب الايراني بشكل فاضح ويقول هل الان العالم بيحمل ايران المسؤولية. ؟!!!!
ترى العالم كله يعرف ان ايران محكومة بنظام ارهابي مجوسي لا سلام عنده ولا تفاهمات ولا يعرف الا لغة القتل والارهاب ومخلينه امريكا وروسيا يسرح ويمرح . حسبي الله عليهم