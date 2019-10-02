انخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية يدفع النفط للهبوط

وكالات(صدى):

انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم

العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولار للبرميل بارتفاع 67 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة.