إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

في بادرة تعد الأولى من نوعها في منطقة عسير وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإطلاق اسم أمير دولة الكويت سمو الأمير الراحل جابر الصباح على طريق المحالة ، وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة أمته العربية ، والإسلامية والخليجية حيث لا تزال شخصيته راسخة في تاريخ الكويت، والخليج العربي.

من جانبه كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير قد نفذت توجيه سمو أمير المنطقة بإطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح أمير دولة الكويت – طيب الله ثراه – على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها .

و يعد الأمير جابر الصباح الأمير الثالث عشر في عائلة الصباح، وثالث امير لدولة الكويت منذ استقلالها عام 1961 و الذي وافته المنية عام 2006 م بعد مسيرة حافلة من البذل والعطاء .

و أشار الحميدي إلى أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ، مبينا بأن طريق المحالة يعد من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها لكونه يضم عدد من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء و الولادة و الأطفال .

فيما يبدأ مسار طريق الأمير جابر الصباح من طريق الملك فهد وصولا الى طريق بني مالك و يقطعه عدد من الطريق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.

لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الأمانة المتماشية مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة – أيدها الله – و بمتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وفي ختام تصريحه أكد الحميدي بأن تسمية الطريق باسم الأمير الراحل جابر الصباح – رحمه الله – تأتي عرفانا من إمارة و أمانة منطقة عسير ومن الجهات الرسمية بدور هذه الشخصية التاريخي والتي تستحق الاحتفاء بمنجزاته السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وانه كان له دوره الهام على خارطة السياسة العربية والإسلامية والخليجية بجانب العلاقات التاريخية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت .