بالفيديو.. لص يسرق سيارة بداخلها طفل في جدة
فضحت كاميرات المراقبة أمام أحد المحلات التجارية في حي الإسكان جنوبي محافظة جدة، سارق حاول سرقة سيارة في وضع التشغيل.
وظهر اللص في مقطع الفيديو، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعدما خرج صاحب السيارة منها، إذ ظل يتجول حول السيارة لبعض الوقت حتى انقض على فريسته.
وتفاجأ السارق وهو يفتح باب السيارة، بوجود طفل صغير يجلس على المقعد الأمامي، والذي فزع فور رؤية السارق وهرب من السيارة، ليكمل اللص خطته ويفر بالسيارة مسرعًا.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3891 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم اني اعوذ بك من شر شياطين الانس
مغرد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 42 دقيقة
ومن زينه باقي حرامي وتغطون علي وجهه والله المفروض الاشكال هذي تقطع يده دمار المجتمع وبعدين الطفل الله سلمه من الباب
فيصل[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 38 دقيقة
تطلع مكافحة الشا ئعات
تقول المقطع عرض قبل
عام
وكان في احد احياء مقديشو
فيصل[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللص
من خلفيته
يندف
هههههههههه