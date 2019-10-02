  • الأربعاء 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لص يسرق سيارة بداخلها طفل في جدة

بالفيديو.. لص يسرق سيارة بداخلها طفل في جدة

بالفيديو.. لص يسرق سيارة بداخلها طفل في جدة
جدة(صدى):

فضحت كاميرات المراقبة أمام أحد المحلات التجارية في حي الإسكان جنوبي محافظة جدة، سارق حاول سرقة سيارة في وضع التشغيل.

وظهر اللص في مقطع الفيديو، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعدما خرج صاحب السيارة منها، إذ ظل يتجول حول السيارة لبعض الوقت حتى انقض على فريسته.

وتفاجأ السارق وهو يفتح باب السيارة، بوجود طفل صغير يجلس على المقعد الأمامي، والذي فزع فور رؤية السارق وهرب من السيارة، ليكمل اللص خطته ويفر بالسيارة مسرعًا.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3891 ] نشر منذ 45 دقيقة

اللهم اني اعوذ بك من شر شياطين الانس

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 42 دقيقة

ومن زينه باقي حرامي وتغطون علي وجهه والله المفروض الاشكال هذي تقطع يده دمار المجتمع وبعدين الطفل الله سلمه من الباب

[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 38 دقيقة

تطلع مكافحة الشا ئعات
تقول المقطع عرض قبل
عام
وكان في احد احياء مقديشو

[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 31 دقيقة

اللص
من خلفيته
يندف
هههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *