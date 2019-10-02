فيديو مثير لفتاة تنقذ سيارتها من السرقة بحيلة غريبة
وثق مقطع فيديو تصرف غير متوقع لفتاة نجحت في إنقذ سيارتها من السرقة بمحطة وقود بولاية جورجيا الأمريكية .
وأظهر المقطع سرعة بديهة الفتاة الداهية التي لاحظت توقف سيارة أخرى بجانب سيارتها الرباعية واهتزاز سيارتها فجأة لتدرك أن شخص ما يحاول سرقتها .
وهنا ، وجهت الفتاة تلقائياً خرطوم الوقود نحو وجه الرجل الذي شعر بخطر تعرضه للإشتعال في أي لحظة ليفر هارباً ، لكنه خطف حقيبتها فقط ، لتنقذ المرأة سيارتها من دون عنف أو تدخل أحد.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5979 ] نشر منذ 34 دقيقة
جدعة انها ما خافت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52804 ] نشر منذ 31 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14576 ] نشر منذ 3 دقائق
مكافحة لنفسها