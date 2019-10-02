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فيديو مثير لفتاة تنقذ سيارتها من السرقة بحيلة غريبة

فيديو مثير لفتاة تنقذ سيارتها من السرقة بحيلة غريبة
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو تصرف غير متوقع لفتاة نجحت في إنقذ سيارتها من السرقة بمحطة وقود بولاية جورجيا الأمريكية .

وأظهر المقطع سرعة بديهة الفتاة الداهية التي لاحظت توقف سيارة أخرى بجانب سيارتها الرباعية واهتزاز سيارتها فجأة لتدرك أن شخص ما يحاول سرقتها .

وهنا ، وجهت الفتاة تلقائياً خرطوم الوقود نحو وجه الرجل الذي شعر بخطر تعرضه للإشتعال في أي لحظة ليفر هارباً ، لكنه خطف حقيبتها فقط ، لتنقذ المرأة سيارتها من دون عنف أو تدخل أحد.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5979 ] نشر منذ 34 دقيقة

جدعة انها ما خافت

[ عدد التعليقات: 14576 ] نشر منذ 3 دقائق

مكافحة لنفسها

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