فيديو مثير لفتاة تنقذ سيارتها من السرقة بحيلة غريبة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو تصرف غير متوقع لفتاة نجحت في إنقذ سيارتها من السرقة بمحطة وقود بولاية جورجيا الأمريكية .

وأظهر المقطع سرعة بديهة الفتاة الداهية التي لاحظت توقف سيارة أخرى بجانب سيارتها الرباعية واهتزاز سيارتها فجأة لتدرك أن شخص ما يحاول سرقتها .

وهنا ، وجهت الفتاة تلقائياً خرطوم الوقود نحو وجه الرجل الذي شعر بخطر تعرضه للإشتعال في أي لحظة ليفر هارباً ، لكنه خطف حقيبتها فقط ، لتنقذ المرأة سيارتها من دون عنف أو تدخل أحد.