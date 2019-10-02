الأمير هاري يوضح سبب رفعه دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية

لندن(صدى):

قام الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، برفع دعوى قضائية إلى المحكمة العليا فى لندن ضد صحيفة ” ديلى ميل ” ، بعدما نشرت بصورة غير شرعية إحدى الرسائل الشخصية لميجان.

وأبان الأمير هارى فى بيان له، أنه وميجان اضطرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة على خلفية تعرضهما ” للتأثير المؤلم ” للدعاية التى تقوم الصحيفة بنشرها ” بلا هوادة ” ضد زوجته، كما اتهم الأمير هارى وزوجته الصحيفة بالنشر غير الشرعى للمعلومات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وخرق قانون حماية المعلومات للعام 2018.

وأوضح الأمير هارى أن السبب الذى دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه المتجذر من أن ” التاريخ قد يعيد نفسه ” ، مشيرا: ” لقد فقدت والدتى والآن أشاهد زوجتى وهى تقع ضحية للقوى المؤثرة نفسها ” .