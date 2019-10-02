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بالفيديو.. فأر يسرق الأضواء ويسقط في حضن إعلامي بالبيت الأبيض

بالفيديو.. فأر يسرق الأضواء ويسقط في حضن إعلامي بالبيت الأبيض
واشنطن(صدى):

في موقف مثير للدهشة ، سقط فأر من سقف البيت الأبيض في حضن المراسل الصحفي لقناة ” إن بي سي ” أثناء عقد مؤتمر صحفي .

وسرق الفأر الأضواء وأصبح الحدث الأكثر إثارة في البيت الأبيض ، إذ تحدث البعض أنه دلاله على الإحتياج للصيانة والإصلاح .

كما وثق مقطع فيديو الصحافيين أثناء مطاردتهم للفأر وسط حالة من الفوضى وهروب البعض من القاعة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5980 ] نشر منذ 4 ساعات

يا حليلة الفار غاوي شهرة هههههههههههههههههههههههههههه

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