بالفيديو.. فأر يسرق الأضواء ويسقط في حضن إعلامي بالبيت الأبيض

واشنطن(صدى):

في موقف مثير للدهشة ، سقط فأر من سقف البيت الأبيض في حضن المراسل الصحفي لقناة ” إن بي سي ” أثناء عقد مؤتمر صحفي .

وسرق الفأر الأضواء وأصبح الحدث الأكثر إثارة في البيت الأبيض ، إذ تحدث البعض أنه دلاله على الإحتياج للصيانة والإصلاح .

كما وثق مقطع فيديو الصحافيين أثناء مطاردتهم للفأر وسط حالة من الفوضى وهروب البعض من القاعة .