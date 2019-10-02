بالفيديو.. فأر يسرق الأضواء ويسقط في حضن إعلامي بالبيت الأبيض
في موقف مثير للدهشة ، سقط فأر من سقف البيت الأبيض في حضن المراسل الصحفي لقناة ” إن بي سي ” أثناء عقد مؤتمر صحفي .
وسرق الفأر الأضواء وأصبح الحدث الأكثر إثارة في البيت الأبيض ، إذ تحدث البعض أنه دلاله على الإحتياج للصيانة والإصلاح .
كما وثق مقطع فيديو الصحافيين أثناء مطاردتهم للفأر وسط حالة من الفوضى وهروب البعض من القاعة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52810 ] نشر منذ 4 ساعات
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5980 ] نشر منذ 4 ساعات
يا حليلة الفار غاوي شهرة هههههههههههههههههههههههههههه