فيديو جديد لأب يعنف طفله و«العمل» تدعو للمساعدة في كشف هويته

حمود العنزي(صدى):

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء ، أن الوزارة ممثلة في وحدات الحماية الإجتماعية بالمناطق تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص جديد يُعنف طفل بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ودعا ” أبا الخيل ” من لديه معلومات عن هذا الشخص بالتقدم بها ، قائلاً :

نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الحساب التالي : هنا

._ ، أو عبر الإتصال على 1919 .

وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد طبقت مؤخراً نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية على معنف طفلته المقيم الفلسطيني الجنسية والذي أثار غضب الرأي العام وخضع للتحقيق أمام النيابة العامة لينال عقوبته نظامياً .

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