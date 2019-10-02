محافظ الزلفي يشكر مدير التعليم

نايف السالم(صدى):

قدم سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر بن غالب العتيبي شكره لسعادة مدير التعليم الأستاذ محمد بن عبدالله الطريقي نظير المشاركة والمساهمة الفاعلة لتعليم الزلفي في إنجاح احتفاء أهالي المحافظة باليوم الوطني 89 بالمشاركات والفعاليات والبرامج المتنوعة التي نفذها تعليم الزلفي بهذه المناسبة.

جاء ذلك في خطاب وجهه لسعادة مدير التعليم بهذا الخصوص قال فيه: فلقد سرني وأسعدني كثيراً ما شاهدته وما نقل إلي من أعمال كبيرة وفعاليات ضخمة ومشاركات متنوعة في اليوم الوطني 89 للمملكة أظهرت صدق المشاعر بحب الوطن قامت بها إدارة التعليم بالزلفي ممثلة بأقسامها ومدارسها وأنديتها ومعلميها وطلابها وطالباتها تحت إشرافكم وبتوجيهاتكم ساهمت بفضل الله تعالى وبشكل كبير في تنمية حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه في نفوس الجميع صغاراً وكباراً.

كما لا أنسى دوركم الكبير وجهدكم الواضح في تنظيم حفل المحافظة بالاحتفاء باليوم الوطني 89 الذي أقيم للرجال مساء يوم الأربعاء 26/1/1441هـ في الصالة الرياضية بطريق الملك فهد ومساء الخميس 27/1/1441هـ في نفس الصالة للنساء وإعداد وتجهيز المعرض المصاحب له الذي اشتمل على أعمال جميع المدارس والقطاعات الحكومية المشاركة تحت سقف واحد في تنظيم رائع جميل يدل على مدى ما يتمتع به منسوبو التعليم من حرص على العمل وجودة المخرجات مما يؤكد أن العمل بالرجال المخلصين وليس بالمال فقط، كما لا يفوتني أن أنوه بالدور الكبير والعمل الرائع الجليل للقطاع النسائي لديكم في تفعيل هذه المناسبة الوطنية وإظهارها بالمظهر الجميل.

ومن جانبه ثمن الطريقي لسعادة المحافظ هذا الشكر مؤكداً على أن ما تقوم به إدارة التعليم هو واجب يفرضه عليها دورها الوطني تجاه الوطن وقادته وأبنائه.