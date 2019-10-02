نصائح بسيطة تحد من أعراض نزلة البرد قبل تفاقمها 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب أنف وأذن وحنجرة عن نصائح بسيطة لعلاج نزلات البرد قبل تفاقمها، ومنها مكملات فيتامين “سي” والزنك والثوم، ناصحا بأخذ قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول طعام صحي.

ولفت إلى ضرورة تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لخفض الحمى أو الصداع، بالإضافة إلى استخدام بخاخات الأنف أو أقراص مزيلة للاحتقان لتخفيف انسداد الأنف.

وحث على استخدام الغرغرة بمياه مالحة، وامتصاص حلوى المنثول لتخفيف التهاب الحلق، مشددا على غسل اليدين بانتظام، وخاصة قبل لمس الأنف أو الفم وقبل تناول الطعام.

وأشار إلى ضرورة العطس أو السعال في مناديل من القماش، لمنع وصول القطرات المشبعة بالفيروسات من الأنف أو الفم، إلى الهواء، مشددا:” يجب التخلص من المناديل المستعملة على الفور، وغسل اليدين، إضافة إلى تنظيف الأسطح بانتظام لإبقائها خالية من الجراثيم”.