«تويتر» يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ في عدد من الدول

وكالات(صدى):

تعرض موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لعطل مفاجئ، حيث انقطعت الخدمة عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وقالت الشركة في توضيح لها: “قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة، نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً”.

وفي سياق متصل ذكر ممثل لـ”تويتر” في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة “تويت ديك” التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على “تويتر”.